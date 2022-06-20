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Финансы 20.06.2022 12:49

Биткойн вновь поднялся выше отметки в $20 тыс. после падения до минимума за 18 месяцев

Биткойн торгуется около психологически важной отметки в $20000 в понедельник после падения курса криптовалюты в субботу до минимального за 18 месяцев уровня.

По данным CoinDesk, курс биткойна на 12:35 составляет $20444. В субботу он опускался до $17630, однако в воскресенье отскочил вверх, поднявшись выше $20000.

Прошлая неделя, на которой Федеральная резервная система (ФРС) повысила базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), оказалась довольно волатильной для рынка криптовалют, и эксперты полагают, что текущая неделя тоже будет сложной, пишет Market Watch.

"Возможно, мы прошли дно рынка, если биткойн сможет быстро подняться выше $20000 и удержаться на этом уровне во вторник-среду, - отмечает главный исполнительный директор стриминговой платформы Waitroom Винни Лэнгхэм. - В противном случае нас ждет "медвежий" тренд, отметка в $2000 станет жестким уровнем сопротивления".

Курс биткойна упал на 57% с начала текущего года, а его падение с ноябрьского пика в $69000 составляет около 70%.

Если одни аналитики видят начало новой "криптозимы", которая со временем закончится, другие считают, что нынешний спад на рынке криптовалют может означать конец отрасли в целом.

Курс эфира (ethereum), также резко подешевевший в субботу, вырос в цене на 15% за последние 24 часа, до $1113,28.

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Тэги: МИР, БИТКОЙН, ДИНАМИКА


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