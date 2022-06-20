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Социум 20.06.2022 20:49

Власти Азербайджана продлили специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 сентября

Кабинет министров Азербайджана продлил специальный карантинный режим в стране до 06:00 1-го сентября.

"Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 июля. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 сентября 2022 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Вместе с тем, решением кабмина с 21 июня 2022 года в Азербайджане снимается ряд ограничений, действующих в период специального карантинного режима.

"В частности, снимается запрет на скопление в группы лиц численностью более 10 человек (за исключением близких родственников, т.е. дедушек, бабушек, детей и братьев-сестер) в общественных местах, включая улицы, бульвары, парки и прочие места. Также снимается требование о регистрации на портале "icaze.e-gov.az" для организации и проведения свадьбы и требование письма-обязательства о солидарной ответственности, подписанного между хозяином торжества и владельцем места его проведения", - сообщили в правительстве.

Как сообщалось, по состоянию на 20 июня общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 15.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных. От COVID-19 вылечились 783 тыс. 165 человек. В настоящее время на лечении и карантине находится 130 человек.

Н.Аббасова

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Тэги: COVID19, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ

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