Предприниматели Азербайджана и Узбекистана подписали торговые контракты на более чем $500 млн

Предприниматели Азербайджана и Узбекистана в рамках бизнес-форума в понедельник в Ташкенте подписали торговые контракты на общую сумму более $500 млн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
«По итогам Форума подписан ряд соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн, а также 10 соглашений о практическом сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами двух стран», - подчеркивает ведомство.
В ходе форума заместитель премьер-министра и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметили значительный незадействованный потенциал экономик двух стран и имеющиеся предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства по таким направлениям как нефтехимическая, химическая, электротехническая, текстильная, пищевая, фармацевтическая, ювелирная, автомобилестроительная и другие отрасли.
Умурзаков и Джаббаров подчеркнули, что «последовательная диверсификация экономического сотрудничества двух стран позволит узбекским и азербайджанским производителям создавать новые цепочки добавленной стоимости и вместе выходить на рынки третьих стран».
Также было анонсировано введение конкретных мер для стимулирования увеличения взаимных и транзитных грузоперевозок через территории двух стран, что позволит углубить узбекско-азербайджанское сотрудничество в области транспорта и логистики.
В рамках форума состоялись панельные сессии в формате «B2B» и «G2B», в ходе которых представители узбекского и азербайджанского бизнеса смогли предметно обсудить перспективы делового сотрудничества на базе конкретных проектных предложений.
Х.Насирзаде
Алиев прибыл с визитом в Узбекистан
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбеджара и Лачина - Минобороны Азербайджана
Азербайджан привлечет внимание Европы к масштабам минной проблемы в Карабахе и В.Зангезуре - ANAMA
Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли площадь Гейдара Алиева в Ташкенте
Алиев ознакомится с историческими памятниками города Хива в Узбекистане
Число случаев COVID-19 в мире превысило 539,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 1,4 млн манатов на дорожные работы
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский ушел с поста вице-премьера
Антироссийские санкции не касаются сельхозпродукции, утверждает Совет ЕС в своем постановлении
Гутерриш призвал СБ ООН продлить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Онлайн-кредит от Yelo Bank – быстро и выгодно
Бакинская высшая школа нефти SOCAR начала сотрудничать с банком АВВ
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ