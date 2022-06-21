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Бизнес и законодательство 21.06.2022 11:00

Предприниматели Азербайджана и Узбекистана подписали торговые контракты на более чем $500 млн

Предприниматели Азербайджана и Узбекистана в рамках бизнес-форума в понедельник в Ташкенте подписали торговые контракты на общую сумму более $500 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«По итогам Форума подписан ряд соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более $500 млн, а также 10 соглашений о практическом сотрудничестве между профильными министерствами и ведомствами двух стран», - подчеркивает ведомство.

В ходе форума заместитель премьер-министра и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметили значительный незадействованный потенциал экономик двух стран и имеющиеся предпосылки для дальнейшего наращивания взаимовыгодного партнерства по таким направлениям как нефтехимическая, химическая, электротехническая, текстильная, пищевая, фармацевтическая, ювелирная, автомобилестроительная и другие отрасли.

Умурзаков и Джаббаров подчеркнули, что «последовательная диверсификация экономического сотрудничества двух стран позволит узбекским и азербайджанским производителям создавать новые цепочки добавленной стоимости и вместе выходить на рынки третьих стран».

Также было анонсировано введение конкретных мер для стимулирования увеличения взаимных и транзитных грузоперевозок через территории двух стран, что позволит углубить узбекско-азербайджанское сотрудничество в области транспорта и логистики.

В рамках форума состоялись панельные сессии в формате «B2B» и «G2B», в ходе которых представители узбекского и азербайджанского бизнеса смогли предметно обсудить перспективы делового сотрудничества на базе конкретных проектных предложений.

Х.Насирзаде

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, БИЗНЕС, КОНТРАКТЫ


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