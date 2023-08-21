В Узбекистане функционируют свыше 200 компаний с азербайджанским капиталом

Количество совместных азербайджано-узбекских предприятий за последние годы выросло в 4 раза.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан» об этом было заявлено на азербайджано-узбекском бизнес-форуме в понедельник в Баку, в котором приняли участие представители свыше 250 компаний двух стран.

На форуме также отмечалось, что взаимный товарооборот по итогам 2022 года увеличился в 6 раз, а с начала 2023 года – еще на 40%. «Главами государств поставлена задача довести показатель до $1 млрд в ближайшие годы, в том числе за счёт увеличения взаимных поставок фармацевтической и нефтехимической продукции, пластмассовых изделий, полимеров и продукции горнорудной промышленности», - подчеркнули на форуме.

Ещё одним перспективным направлением взаимодействия обозначена промышленная кооперация. «За последние годы количество совместных предприятий выросло в четыре раза. На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом», - отмечено на форуме.

В настоящее время начата практическая реализация таких значимых совместных проектов, как расширение производства автомобилей, создание хлопково-текстильных и шелководческих кластеров в Азербайджане, а также выпуск стройматериалов и ювелирных изделий в Узбекистане.

Наряду с этим, перспективными направлениями сотрудничества обозначены энергетика, металлургия, градостроительство, фармацевтика, электротехника, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также нефтегазовая отрасль. На форуме были озвучены конкретные предложения по организации совместных производств по выпуску металлических изделий, фармацевтической продукции, бытовой техники и строительных материалов.

Спикеры призвали предпринимателей обеих стран к более активному взаимодействию. По итогам Форума был подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений в сфере аккредитации, нефтегазовой, химической отрасли, горнорудной промышленности, производстве фармацевтической продукции и бытовой техники.

Р.Ахмедов