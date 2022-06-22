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Внешняя политика 22.06.2022 23:37

Азербайджан и Румыния проведут в четверг шестое заседание МПК

Шестое заседание совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии состоится в четверг в Баку, заявил ее сопредседатель с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

«Отметив особое значение совместной межправительственной комиссии (МПК) в развитии экономических отношений, Бабаев заявил, что этой цели послужит и очередное заседание комиссии, которое состоится 23 июня», - говорится в сообщении министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана.

Сопредседатель МПК подчеркнул, что за последние 30 лет азербайджано-румынские отношения стабильно развиваются и отметил, что за прошедший период между Азербайджаном и Румынией был подписан в общей сложности 61 документ, а в настоящее время готовится еще ряд проектов документов о сотрудничестве.

Министр заметил, что товарооборот Азербайджана с Румынией в 2021 году вырос на 31,3%, в январе-апреле текущего года - в 2,77 раза.

Он подчеркнул важность в предстоящий период интенсификации и диверсификации двустороннего сотрудничества в энергетике и транспорте.

Пятое заседание совместной азербайджано-румынской МПК состоялось 23 ноября 2018 года в Бухаресте.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, МПК


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