Азербайджан и РФ готовят для подписания документы по расширению сотрудничества в сфере транспорта

Азербайджан и РФ планируют подписать ряд межправительственных документов, направленных на расширение сотрудничества в сфере транспорта, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Между сторонами имеется договоренность о необходимости завершения процесса согласования проекта межправительственного соглашения о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (РФ) – «Самур» (Азербайджан) через российско-азербайджанскую государственную границу с целью скорейшего подписания документа», - отметил собеседник агентства.

По его словам, кроме этого, министерствам цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерству транспорта РФ поручено в короткие сроки подготовить и согласовать проект Меморандума о взаимопонимании в области транспорта и транзита.

«Смешанная комиссия по автомобильному транспорту, в свою очередь, проведет заседание, в рамках которой будет рассмотрен вопрос об увеличении квоты обмениваемых бланков разрешений», - подчеркнул он.

По его словам, согласно имеющимся договоренностям, российская сторона предоставит Азербайджану 3 тыс. бланков разрешений для перевозок в третьи страны (50% для перевозок в Иран). В свою очередь, Азербайджан предоставит российской стороне 14 тыс. единиц бланков разрешений для транзитных перевозок и 5 тыс. единиц бланков разрешений для двусторонних и транзитных перевозок.

«Кроме этого, в повестке дня обсуждение вопроса по упрощению процедуры обмена бланками разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок путем использования инновационных технологий, которые в будущем позволят перевести бумажные бланки разрешений в электронную форму», - добавил собеседник агентства.

А.Азизов