В Азербайджане небольшой суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 89, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 27 случаев.

Пятые сутки подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 716 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 206 человек (+10 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 167 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 222 теста на коронавирус против 2 тыс. 807 тестов накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 947 тыс. 820 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев