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Здравоохранение 25.06.2022 13:00

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки более 1,1 тыс. человек, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 25 июня, в РФ выявлено 3 072 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 33 регионах. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 61 человек, накануне штаб сообщал о 65 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 тыс. 154 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось. При этом число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 3 454 человека, или на 7,1% больше в сравнении с 24 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 415 тыс. 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 тыс. 835 умерших и 17 млн 842 тыс. 800 выписанных.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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