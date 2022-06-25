Баку и Вена отмечают потенциал для расширения двустороннего сотрудничества

Азербайджан и Австрия обладают потенциалом для расширения двустороннего сотрудничества по ряду направлений, отметили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и посол Австрии Бернд Александр Байерль на встрече в субботу, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

«Стороны отметили потенциал для расширения двустороннего сотрудничества по ряду направлений, включая экономическую, торговую, гуманитарную, культурную и другие сферы», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на встрече Байрамов поблагодарил посла Австрии за его усилия по развитию отношений между двумя странами и пожелал дипломату успехов в будущих начинаниях. Министр заявил, что обмены и встречи на высоком уровне между двумя странами способствовали укреплению двусторонних отношений.

В свою очередь Бернд Александр Байерль обратил внимание на новые возможности для дальнейшего развития отношений Вены и Баку. Посол подчеркнул, что Азербайджан является стабильной страной и надежным партнером в регионе.

В ходе встречи также были обсуждены текущая региональная ситуация, усилия по миростроительству, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Р.Керимов