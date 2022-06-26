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Здравоохранение 26.06.2022 10:40

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 543 млн 329 тыс. 292, говорится в данных американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 328 тыс. 556 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 86 млн 949 тыс. 88 и 1 млн 15 тыс. 933.

Индия - 43 млн 389 тыс. 973 и 524 тыс. 999.

Бразилия - 32 млн 23 тыс. 166 и 670 тыс. 229 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Франция - 30 млн 714 тыс. 200 и 150 тыс. 356 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Германия - 27 млн 771 тыс. 112 и 140 тыс. 734 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).

Великобритания - 22 млн 786 тыс. 805 и 180 тыс. 599.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро воскресенья 814,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 108 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 110, Франции - 2 тыс. 278, Германии - 1 тыс. 669, Великобритании - 2 тыс. 623.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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