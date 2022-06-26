В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,4%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 164, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 34 случая. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась примерно на 29,4%.

Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 292 человек (+ 25 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 155 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 345 тестов на коронавирус против 2 тыс. 371 теста накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 954 тыс. 464 теста на COVID-19.

Р.Керимов