В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,4%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 24 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 164, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 34 случая. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась примерно на 29,4%.
Второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 717 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 292 человек (+ 25 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 155 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 345 тестов на коронавирус против 2 тыс. 371 теста накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 954 тыс. 464 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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