Глава Еврокомиссии не поддерживает идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.
"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это (бойкот саммита G20 - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.
"На мой взгляд, G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков", - отметила она.
По ее мнению, стоит обсудить сложившуюся в мире ситуацию друг с другом.
Как ожидается, саммит глав государств "большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на Бали. На него приглашены лидеры всех стран G20, в том числе президент РФ Владимир Путин. Также на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
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