Столтенберг и Эрдоган встретятся с президентом Финляндии и премьером Швеции перед началом официальной части саммита НАТО

Официальной части саммита НАТО в Мадриде будет предшествовать встреча в Брюсселе между генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Встрече на уровне глав государств будет предшествовать раунд переговоров на уровне официальных лиц Финляндии, Швеции и Турции, которых НАТО принимает сегодня в Брюсселе", - сообщила в понедельник канцелярия президента Финляндии.
Портал телерадиовещания Yle передал, что первым в повестке дня саммита является укрепление долгосрочной обороны НАТО. Кроме того, будет разработана будущая стратегия НАТО. Она установит руководящие принципы для военного альянса примерно на следующие 10 лет.
"Решение о членстве Финляндии и Швеции в НАТО не входит в официальную повестку дня встречи", - отмечает Yle.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.
Саммит НАТО пройдёт 28-30 июня в испанском Мадриде.
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