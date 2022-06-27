Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц из РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них попадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, сообщается на сайте канадского правительства в понедельник.
"Новые меры, которые идут в дополнение к уже действующим мощным санкциям правительства Канады, включают в себя введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ", - говорится в заявлении на сайте правительства.
Также отмечается, что под санкции попали 15 граждан Украины, поддерживающих действия России, и 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.
Трюдо заявил, что Канада примет дополнительные меры по запрету экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы "улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России", в том числе квантовых компьютеров и передового производственного оборудования.
В дополнение к этому Канада наложила запрет на экспорт передовых технологий, которые могут быть использованы в разработке оружия, в Белоруссию, а также запрет на экспорт и импорт широкого ряда предметов роскоши.
Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из золота из России.
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