Канада вводит санкции против шести физических и 46 юридических лиц из РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них попадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ, сообщается на сайте канадского правительства в понедельник.

"Новые меры, которые идут в дополнение к уже действующим мощным санкциям правительства Канады, включают в себя введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Также отмечается, что под санкции попали 15 граждан Украины, поддерживающих действия России, и 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.

Трюдо заявил, что Канада примет дополнительные меры по запрету экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы "улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России", в том числе квантовых компьютеров и передового производственного оборудования.

В дополнение к этому Канада наложила запрет на экспорт передовых технологий, которые могут быть использованы в разработке оружия, в Белоруссию, а также запрет на экспорт и импорт широкого ряда предметов роскоши.

Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из золота из России.