Количество случаев COVID-19 в мире превысило 548,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 548 млн 474 тыс. 889, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 337 тыс. 805 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 87 млн 821 тыс. 971 и 1 млн 17 тыс. 817.
Индия - 43 млн 486 тыс. 326 и 525 тыс. 168.
Бразилия - 32 млн 434 тыс. 63 и 671 тыс. 700.
Франция - 31 млн 410 тыс. 383 и 150 тыс. 624.
Германия - 28 млн 392 тыс. 629 и 141 тыс. 292.
Великобритания - 22 млн 941 тыс. 360 и 181 тыс. 93.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро субботы 815,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 116, Франции - 2 тыс. 282, Германии - 1 тыс. 676, Великобритании - 2 тыс. 630.
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