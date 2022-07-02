Ушел из жизни создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман

Российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в субботу.

"Леонид Аронович ушёл", - сказала собеседник агентства.

Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске.

В 1941 окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. С 1948 работал на киностудии "Союзмультфильм", в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым, с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 - как режиссёр.

Шварцман известен как художник-постановщик, принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Среди его работ такие мультфильмы как "Аленький цветочек", "Котёнок по имени Гав", "38 попугаев", "Золотая антилопа", "Осторожно обезьянки" и многие другие.