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Дальнее зарубежье 02.07.2022 19:20

Мигранты в Сербии на границе с Венгрией устроили перестрелку

Один человек скончался, еще семеро попали в больницу с ранениями в результате перестрелки между мигрантами на окраине сербского города Суботица близ границы с Венгрией, сообщает в субботу сербский телеканал РТС.

По его данным, среди пострадавших - 16-летняя девушка, жизнь которой находится в опасности.

Согласно первоначальным данным, перестрелка, вероятно, возникла из-за спора о том, кто будет заниматься незаконной перевозкой мигрантов.

Место происшествия блокировано, туда прибыли усиленные подразделения жандармерии, а также министр внутренних дел Александр Вулин.

Мэр Суботицы Стеван Бакич заверил местных жителей, что им ничего не угрожает, и что он не сомневается в безопасности жителей города, отмечает РТС.

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Тэги: СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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