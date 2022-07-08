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Внутренняя политика 08.07.2022 19:09

Кабмин утвердил генпланы развития 2 городов Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил генпланы развития 2 городов страны на период до 2038 года включительно.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине, утверждены генпланы Тертера и Дашкесана.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАБМИН, ГЕНПЛАН, УТВЕРЖДЕНИЕ


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