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Происшествия 10.07.2022 00:31

Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Баку после отказа одного из двигателей

Летевшему из Стамбула в Сеул самолету южнокорейской авиакомпании Korean Air пришлось сесть в Баку после отказа одного из двигателей, сообщили в ночь на воскресенье в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25 (21:25 мск-ИФ-Аз), пострадавших в ходе инцидента нет», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в аэропорту в связи с объявленной тревогой приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

«На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - добавили в пресс-службе аэропорта.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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