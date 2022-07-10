Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Баку после отказа одного из двигателей

Летевшему из Стамбула в Сеул самолету южнокорейской авиакомпании Korean Air пришлось сесть в Баку после отказа одного из двигателей, сообщили в ночь на воскресенье в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
«Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25 (21:25 мск-ИФ-Аз), пострадавших в ходе инцидента нет», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в аэропорту в связи с объявленной тревогой приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.
«На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», - добавили в пресс-службе аэропорта.
Р.Керимов
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