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В борьбе за пост лидера британских консерваторов появился девятый кандидат

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера, передает в воскресенье Sky News.

"Наше руководство должно поменяться. Оно должно немного меньше фокусироваться на лидере и намного больше на стране", - заявила Мордонт.

"Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", - добавила она.

Таким образом, министр станет уже девятым человеком, который присоединился к гонке за лидерство в британском правительством.

Мордонт также распространила в соцсетях трехминутный видеоролик с объявлением о решении баллотироваться на пост лидера партии. В нем закадровый голос называет "основные ценности страны" - свободу, честность, мужество и сострадание - основными движущими силами Великобритании.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто поборется за пост премьера Великобритании, - бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.

Sky News отмечает, что, как ожидается, в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, являлся наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

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Тэги: МИР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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