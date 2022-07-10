В борьбе за пост лидера британских консерваторов появился девятый кандидат

Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и британского премьера, передает в воскресенье Sky News.
"Наше руководство должно поменяться. Оно должно немного меньше фокусироваться на лидере и намного больше на стране", - заявила Мордонт.
"Я готова стать следующим лидером Консервативной партии", - добавила она.
Таким образом, министр станет уже девятым человеком, который присоединился к гонке за лидерство в британском правительством.
Мордонт также распространила в соцсетях трехминутный видеоролик с объявлением о решении баллотироваться на пост лидера партии. В нем закадровый голос называет "основные ценности страны" - свободу, честность, мужество и сострадание - основными движущими силами Великобритании.
Ранее сообщалось, что среди тех, кто поборется за пост премьера Великобритании, - бывший глава Минздрава Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр транспорта Грант Шаппс, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат.
Sky News отмечает, что, как ожидается, в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, являлся наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.
8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022г
Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7%
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго
В Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Баку назвали самой недорогой столицей для жизни на Южном Кавказе
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ