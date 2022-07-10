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Спорт 10.07.2022 19:00

Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»

Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari стал победителем Гран-при Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третье – британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.

В личном зачете лидирует Ферстаппен, в активе которого после 11 этапов 208 очков. На второй строчке находится Леклер (170), в тройку лучших также входит мексиканец Серхио Перес из Red Bull (151).

Перес, а также победитель предыдущего этапа испанец Карлос Сайнс (Ferrari) и канадец Николас Латифи (Williams) по ходу гонки сошли с дистанции и не смогли финишировать.

Следующий этап чемпионата "Формулы-1" пройдет 22-24 июля в рамках Гран-при Франции.

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Тэги: АВСТРИЯ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1, ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР

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