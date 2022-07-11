Возможный ответ РФ по вопросу транзита вряд ли сильно повлияет на экономику Литвы, считает Минэкономики страны

Литва в настоящее время не имеет значимых экономических связей с Россией, в этой связи возможные меры РФ в ответ на ограничение транзита в Калининградскую область вряд ли будут иметь прямые экономические последствия, полагает министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
"Что (Россия - BNS) могла бы сделать, так это оказать давление на страны, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России - Германию или другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений (с Россией - BNS)", - сказала министр журналистам в понедельник.
По утверждению министра, Литва независима от России, потому что "не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ".
Как сообщалось ранее, с воскресенья, после окончания переходного периода действия пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и некоторой другой продукции российского производства.
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