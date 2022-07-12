В Азербайджане за сутки зафиксирован двойной рост случаев заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 63 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 827, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 32 случая.

Пятый день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 703 человека (+41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 405 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 967 тест на коронавирус против 1 тыс. 591 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 989 тыс. 636 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков