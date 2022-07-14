Сотрудник ГТК Азербайджана совершил суицид

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана совершил суицид, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре Азербайджана. "Замначальника мобильного таможенного отдела главного таможенного управления по южному региону ГТК Али Джахангирли совершил суицид в селе Рюдакянар Астаринского района", - говорится в сообщении ведомства. По факту прокуратура Астаринской районной прокуратурой ведется расследование, уточнили в ГТК. Э.Шафиев

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