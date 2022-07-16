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Дальнее зарубежье 16.07.2022 23:30

США намерены оставаться активным партнером стран Ближнего Востока - Байден

США не намерены покидать Ближний Восток, они останутся партнером для стран региона, заявил в субботу американский президент Джо Байден в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"США собираются оставаться активным партнером, вовлеченным в дела Ближнего Востока. Поскольку мир становится более конкурентным, а вызовы, с которыми мы сталкиваемся, - более сложными, мне становится все яснее, насколько сопряжены интересы США и успехи Ближнего Востока", - сказал Байден.

"Мы не уйдем, оставив за собой вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран", - добавил он.

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Тэги: МИР, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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