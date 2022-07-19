Президент Алиев отправил в отставку ректора АТУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Акифа Сулейманова с должности ректора Азербайджанского технологического университета (АТУ). Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».