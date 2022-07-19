Президент Алиев отправил в отставку ректора АТУ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Акифа Сулейманова с должности ректора Азербайджанского технологического университета (АТУ).
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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