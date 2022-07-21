В Азербайджане продолжает расти число новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 305 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 795 тыс. 495, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 277 случаев.
За сутки выявлено 2 летальных исхода из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 729 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 784 тыс. 356 человек (+ 175 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 410 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 484 теста на коронавирус против 3 тыс. 523 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 15 тыс. 80 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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