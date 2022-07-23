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Здравоохранение 23.07.2022 09:00

В Северной Корее третий день подряд выявили менее 200 заболевших лихорадкой

В Северной Корее число заболевших тем, что власти называют лихорадкой, уже третий день не превышает отметку в 200 выявленных случаев за сутки, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"У более 120 человек проявились симптомы лихорадки в течение последних 24 часов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий КНДР.

При этом агентство отмечает, что последние три дня число заболевших не превышает отметку в 200 человек в сутки.

В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у более 4,77 млн человек, около 350 проходят лечение.

Северная Корея в последнее время не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях.

В середине июля сообщалось о менее 1 тыс. выявленных случаев заболевания за сутки.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

В начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".

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Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, ЗАБОЛЕВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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