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Здравоохранение 23.07.2022 13:30

В России за сутки COVID-19 заболели почти 7 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7 тыс. случаев, госпитализированы 1,2 тыс. человек, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 23 июля в РФ выявлено 6 953 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 38 человек, накануне штаб сообщал о 41 умершем.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 тыс. 659 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 294. Третий день подряд данный показатель превышает 6 тыс. заболевших за сутки и приблизился к максимальным значениям начала мая и конца апреля, когда за сутки выявляли около 7 тыс. инфицированных.

"Выздоровели за сутки 4 803 человека, или на 2,5% больше в сравнении с 22 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 524 тыс. 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 118 умерших и 17 млн 933 тыс. 862 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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