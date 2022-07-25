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ТЭК 25.07.2022 13:01

Польша интересуется возможностью доставки угля через Клайпедский порт

Польша заинтересована в возможности доставки угля через Клайпедский порт, сообщил BNS глава крупнейшей стивидорной компании порта Klasco (входит в Achemos grupe) Витаутас Штумбергас.

По его словам, пока никаких решений не принято. "Такие разговоры ведутся с польскими компаниями, просят погрузки. Обсуждение продолжается, мы подали запрос - что это за уголь, какова его структура. Теперь ждем ответов - когда они будут, тогда будут и решения", - сказал глава Klasco.

По его информации, доставляемый в Клайпеду уголь будет перегружаться на суда меньшего размера или буксиры и дальше пойдет в Польшу. При этом Штумбергас не смог сказать, откуда в Клайпеду может поступать предназначаемый для Польши уголь, предположив, что это могут быть страны Африки, Южной Америки.

При этом Штумбергас отметил, что польские компании предлагают Klasco грузить различные виды угля, что невозможно даже ради помощи соседней стране из-за жестких требований Литвы по защите окружающей среды.

Как заявил в конце марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Польша запускает план отказа от российских источников энергии и намерена реализовать его до конца года. "Сегодня мы представляем самый радикальный в Европе план по отказу от российских углеводородов - российской нефти, российского газа и российского угля. Этот план необходим для восстановления Европы", - приводила слова Моравецкого его канцелярия.

Он заявлял, что Польша введет "полное эмбарго на импорт российского угля в апреле, самое позднее - в мае" и намерена "приложить все усилия, чтобы к концу года отказаться от российской нефти". Моравецкий также заявлял, что ожидает сокращения импорта газа в мае.

В апреле "Газпром" полностью приостановил поставки газа компании PGNiG (Польша) в связи с неоплатой топлива по новой схеме.

Как сообщил в середине июля временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, Польша продолжает получать российский газ по реверсу из третьих стран, несмотря на заявления о стремлении к полной энергонезависимости от России.

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Тэги: ЛИТВА, ПОЛЬША, УГОЛЬ


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