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Здравоохранение 26.07.2022 19:19

ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до 13,269 тыс.

Тарифный совет (ТС) Азербайджана во вторник утвердил новые цены на свыше 300 лекарственных препаратов, говорится в сообщении ТС.

«Таким образом, в целом, на сегодняшний день ТС утвердил розничные и оптовые цены на 13,369 тыс. лекарственных препаратов», - говорится в сообщении ТС.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулироваться, в первую очередь, будут самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. Госрегулирование планируется вводить поэтапно. По оценкам Минэкономики и промышленности, госрегулирование позволит существенно снизить цены на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТС, ЛЕКАРСТВА, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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