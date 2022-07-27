Число заражений COVID-19 в Азербайджане продолжает расти

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 399 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 797 тыс. 281, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 306 случаев.
За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 741 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 785 тыс. 437 человек (+ 271 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2103 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 543 теста на коронавирус против 3 тыс. 739 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 33 тыс. 280 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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