Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило санкцию, согласно которой россияне более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.

Кроме того, постановление уточняет действующие санкции таким образом, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

Уточняется, что краткосрочное трудоустройство для граждан России и Белоруссии с законным основанием на пребывание, выданным другим государством-членом ЕС, больше не будет регистрироваться, поэтому они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью краткосрочного трудоустройства.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности", - добавил он.