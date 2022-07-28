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Наука и образование 28.07.2022 19:16

Ряд институтов и НПС НАНА переходят в ведомство Минобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о переводе ряда научных учреждений, финансировавшихся из бюджета Национальной академии наук Азербайджана, в подчинение Министерства науки и образования.

В частности, в ведомство министерства переходит 31 институт, 5 научно-производственных объединений и ООО "Парк высоких технологий" НАНА.

Кроме того, в соответствии с указом, Национальный музей истории Азербайджана, Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида вместе с их имуществом переходят в подчинение Минкультуры.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАНА, МИНОБРАЗОВАНИЯ, МИНКУЛЬТУРЫ


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