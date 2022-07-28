Большинство американцев не хотят видеть следующим президентом ни Трампа, ни Байдена

Большинство американцев не хотят, чтобы в будущем президентом страны снова стал Дональд Трамп или нынешний глава государства Джо Байден, свидетельствуют данные опроса NewsNation, опубликованного в четверг.
Более 60% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы Байден вновь выдвигался на пост президента США. Среди опрошенных американцев, являющихся сторонниками Демократической партии, об этом заявили 30%. При этом около 57% также заявил, что Трамп, по их мнению, также не должен выдвигать свою кандидатуру. Такой точки зрения придерживаются, в частности, 26% сторонников Республиканской партии.
"Если честно, мне кажется, что это связано с горечью и враждебностью прошлых выборов. Подозреваю, что многие избиратели, особенно те, кто занимает промежуточную позицию или имеет более умеренные взгляды в своей партии, просто не хотят повторения этого процесса, потому что это были слишком спорные выборы", - заявил обозреватель издания The Hill Найл Стэнедж.
Около 44% респондентов с демократическими взглядами и около 38% с республиканскими заявили, что хотели бы видеть "кого-то еще" кандидатом на пост президента от своей партии, при этом не назвав никого конкретного. Наибольшую поддержку в качестве кандидата от демократов получила вице-президент Камала Харрис (16,1%), а от республиканцев - губернатор Флориды Рон Десантис (23,4%).
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