В Азербайджане вновь возросло число новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 373 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 798 тыс. 11, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 357 случаев.
За сутки зарегистрировано 2 летальных исхода. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 746 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 786 тыс. 56 человек (+ 321 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2209 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 847 тестов на коронавирус против 3 тыс. 219 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 39 тыс. 346 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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