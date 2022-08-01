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Дальнее зарубежье 01.08.2022 22:31

США выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности

США собираются предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности в размере $550 млн, сообщил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поговорили с украинскими коллегами о продолжении поддержки Украине (...) и проинформировали их о новом пакете помощи в сфере безопасности на $550 млн, который сегодня одобрит администрация Байдена", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Ранее сообщалось, что всего с февраля Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в около $8 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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