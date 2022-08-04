Азербайджан вернулся в тройку лидеров женского зачета Олимпиады в Ченнаи

Азербайджанские шахматистки одержали в среду победу над командой Казахстана (3-1) в шестом туре 44-й Всемирной шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) и вернулись в тройку лидеров женского зачета.

В отчетном туре победами отметились Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева, после чего Азербайджан с 11 очками поднялся с пятого на второе место в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям Румынию.

По итогам первых четырех туров Азербайджан возглавлял женский зачет Олимпиады.

В свою очередь мужская сборная нанесла поражение словацкой дружине (3-1) благодаря победам Шахрияра Мамедъярова, Гадира Гусейнова и Ниджата Абасова,с 9 очками поднявшись в турнирной таблице с 27-го на 19-е место.

В седьмом туре в пятницу азербайджанские шахматисты сыграют с коллективом Израиля, шахматистки - с командой Индии, которая одержала шесть побед в шести турах.

В состав мужской сборной Азербайджана на Олимпиаду-2022 вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли и Ниджат Абасов. Капитан - Эльтадж Сафарли.

В состав женской сборной страны вошли Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. Капитан - Ниджат Мамедов.

44-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Ченнаи по швейцарской системе в 11 туров с 29 июля по 9 августа (игровые дни).

Р.Керимов