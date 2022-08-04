В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 495 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 800 тыс. 478, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 531 случай.

За сутки зафиксировано 3 случая летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 755 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 787 тыс. 839 человек (+360 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 884 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 708 тестов на коронавирус против 3 тыс. 950 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 58 тыс. 973 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев