Глава Евросовета предпринимает усилия по деэскалации в отношениях Баку и Еревана

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в контексте обострения отношений между Арменией и Азербайджаном поддерживает контакты с руководителями обеих сторон, сообщил в четверг журналистам в Брюсселе источник в институтах ЕС.

"Председатель Мишель тесно общается с лидерами обеих стран. Он говорил с премьер-министром (Николом) Пашиняном и будет также разговаривать с президентом (Ильхамом) Алиевым", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, команда Мишеля и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в последние дни "находились в тесном контакте с обеими сторонами, чтобы добиться немедленной деэскалации и прогресса по всем пунктам повестки посредством диалога".

Накануне официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что Евросоюз призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно положить конец боевым действиям и возобновить переговоры.