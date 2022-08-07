В ОИС осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и призвали к тщательному расследованию инцидента

В Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье осудили нападение на посольство Азербайджана в столице Великобритании Лондоне, призвав к тщательному расследованию инцидента.

«Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества осуждает жестокое и неприемлемое нападение радикальных религиозных групп на посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 4 августа 2022 года», - говорится в заявлении международной организации.

В нем отмечается, что «войдя в здание посольства , члены группы совершили акт вандализма, подняли религиозные флаги и выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания».

«Это прямо подорвало принцип неприкосновенности помещений дипломатического представительства», - подчеркнули в ОИС, призвав к тщательному расследованию инцидента.

Согласно Генпрокуратуре Азербайджана, административное здание посольства Азербайджана в Великобритании, расположенное по адресу: 4 Kensington Court W8 5DL, Лондон, подверглось нападению 4 августа приблизительно в 16:00-17:00 по местному времени.

На следующий день временного поверенного в делах Великобритании в Азербайджане пригласили в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест в связи с нападением на посольство, потребовав гарантий того, что подобные инциденты больше не повторятся, проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.3, 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 12.3, 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного вреда потерпевшему) и 12.3, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана или государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса страны.

Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Великобритании.

Р.Керимов