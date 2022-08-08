В Азербайджане утверждены премиальные для спортсменов и тренеров за призовые места на XI Всемирных играх

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов, занявших призовые места на XI Всемирных играх, прошедших в Бирмингеме (США).
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, каждый спортсмен, занявший первое место, получит 20 тыс. манатов (личный тренер - 10 тыс. манатов; тренеру по этому виду спорта – 10 тыс. манатов).
За третье место в команде вознаграждение составит 20 тыс. манатов (каждому тренеру команды - 5 тыс. манатов).
Азербайджан на играх выиграл 2 медали – золото и бронзу.
Победителем игр стал кикбоксер Бахрам Раджабзаде.
Азербайджанская команда по аэробике на играх в Бирмингеме в июле 2022 года выиграла бронзу.
Э.Шафиев
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