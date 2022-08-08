Структура Минэкономики направит свыше 5 млн манатов на закупку устройств хранения данных

ООО «Строительно-Снабженческое Объединение» при Минэкономики Азербайджана заключило с ООО «Caspel» контракт на закупку, установку и настройку устройств хранения данных, модулей и лицензий.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, сумма контракта составляет 5 млн 118,482 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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