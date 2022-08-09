В Азербайджане рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 563 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 802,623 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 121 случае заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончался 1 человек (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 762 человека.
От COVID-19 вылечились 789,667 тыс. (+520 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 194 человека.
За сутки медики провели 4 тыс. тестов на коронавирус против 2 424 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 76,185 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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