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ТЭК 10.08.2022 20:57

Moody`s повысило рейтинги SOCAR до «Ba1» с «Ba2», изменило прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в среду повысило рейтинги компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) до «Ba1» с «Ba2», включая корпоративный семейный рейтинг (CFR) и приоритетный необеспеченный рейтинг, говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Одновременно Moody`s повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) SOCAR до «ba3» с «b1» и рейтинг вероятности дефолта (PDR) до «Ba1-PD» с «Ba2-PD».

Рейтинговое агентство также изменило прогноз компании с «позитивного» на «стабильный».

В пресс-релизе отмечается, что изменение рейтингов SOCAR обусловлено недавним повышением рейтингов Азербайджана до «Ba1» с «Ba2».

Moody`s 5 августа повысило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва1» с «Ва2». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный».

«Сегодняшнее рейтинговое действие соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные связи SOCAR с государством, а также ее значительную зависимость от операционной и макроэкономической среды Азербайджана.

Повышение рейтингов Азербайджана отражает повышение эффективности политики в последние годы, что выражается в улучшении бюджетного управления и повышении способности амортизировать будущие шоки. Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидалось, благодаря разумному управлению бюджетом в условиях восстановления экономики и высоких цен на углеводороды. Moody`s ожидает, что антиинфляционные меры правительства и активная макроэкономическая политика Центрального банка Азербайджанской Республики сдержат инфляционные риски, усугубленные российско-украинским кризисом. В результате Moody`s ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR будет постепенно улучшаться, поддерживая ее кредитоспособность», - говорится в пресс-релизе.

В агентстве добавили, что Moody`s может пересмотреть рейтинг SOCAR в случае изменения суверенного рейтинга Азербайджана и положения самой компании.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, MOODY`S, РЕЙТИНГ


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