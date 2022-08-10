Moody`s повысило рейтинги SOCAR до «Ba1» с «Ba2», изменило прогноз на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в среду повысило рейтинги компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) до «Ba1» с «Ba2», включая корпоративный семейный рейтинг (CFR) и приоритетный необеспеченный рейтинг, говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».
Одновременно Moody`s повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) SOCAR до «ba3» с «b1» и рейтинг вероятности дефолта (PDR) до «Ba1-PD» с «Ba2-PD».
Рейтинговое агентство также изменило прогноз компании с «позитивного» на «стабильный».
В пресс-релизе отмечается, что изменение рейтингов SOCAR обусловлено недавним повышением рейтингов Азербайджана до «Ba1» с «Ba2».
Moody`s 5 августа повысило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана до «Ва1» с «Ва2». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный».
«Сегодняшнее рейтинговое действие соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные связи SOCAR с государством, а также ее значительную зависимость от операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
Повышение рейтингов Азербайджана отражает повышение эффективности политики в последние годы, что выражается в улучшении бюджетного управления и повышении способности амортизировать будущие шоки. Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидалось, благодаря разумному управлению бюджетом в условиях восстановления экономики и высоких цен на углеводороды. Moody`s ожидает, что антиинфляционные меры правительства и активная макроэкономическая политика Центрального банка Азербайджанской Республики сдержат инфляционные риски, усугубленные российско-украинским кризисом. В результате Moody`s ожидает, что операционная и макроэкономическая среда для SOCAR будет постепенно улучшаться, поддерживая ее кредитоспособность», - говорится в пресс-релизе.
В агентстве добавили, что Moody`s может пересмотреть рейтинг SOCAR в случае изменения суверенного рейтинга Азербайджана и положения самой компании.
Р.Керимов
Генпрокурор Азербайджана готов к сотрудничеству с британскими коллегами по делу о нападении на азербайджанское посольство
Президент Алиев считает важным активизацию сотрудничества с Алжиром
Баку и Алжир снимают взаимные визовые ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Сроки годности вакцин «Спутник V» продлены и составляют от полугода до года
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Продажи фармпродукции в Азербайджане в январе-июле выросли на 28%
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора по финансовым отчетам его компании
Глава МВД Франции направил усиленные средства для тушения пожаров на юго-западе
США обвинили члена иранского КСИР в планировании убийства экс-советника Трампа
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ