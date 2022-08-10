Во Франции подтверждено уже 2,6 тыс. случаев оспы обезьян

Более 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян зафиксировано во Франции с начала вспышки заболевания, сообщают французские СМИ.
За неделю во Франции выявили 362 случая.
Отмечается, что 99% из подтвержденных случаев оспы обезьян выявлено у взрослых мужчин.
Между тем, во Франции также продолжает распространяться коронавирус COVID-19. За последние 24 часа 812 человек госпитализированы с COVID-19, 87 человек скончались. Накануне от коронавируса во Франции скончались 66 человек.
В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
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