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Здравоохранение 10.08.2022 22:30

Во Франции подтверждено уже 2,6 тыс. случаев оспы обезьян

Более 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян зафиксировано во Франции с начала вспышки заболевания, сообщают французские СМИ.

За неделю во Франции выявили 362 случая.

Отмечается, что 99% из подтвержденных случаев оспы обезьян выявлено у взрослых мужчин.

Между тем, во Франции также продолжает распространяться коронавирус COVID-19. За последние 24 часа 812 человек госпитализированы с COVID-19, 87 человек скончались. Накануне от коронавируса во Франции скончались 66 человек.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ, ОСПА ОБЕЗЬЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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