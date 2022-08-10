В ОИС осудили обстрел позиций азербайджанской армии и призвали Армению вывести НВФ из Азербайджана

В Организации исламского сотрудничества (ОИС) в среду осудили интенсивный обстрел 3 августа армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) позиций азербайджанской армии на лачинском направлении, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.
«Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества осуждает интенсивный обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями позиций азербайджанской армии на территории Азербайджана 3 августа 2022 года, в результате которого погиб (азербайджанский - ИФ-Аз) военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу», - говорится в заявлении международной организации.
В нем ОИС призвала Армению «выполнить свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией 10 ноября 2020 года, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана».
Генеральный секретариат ОИС также призвал к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания, уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ.
Ранее в министерстве обороны Азербайджана сообщали, что утром 3 августа члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на лачинском направлении, в результате чего погиб военнослужащий срочной действительной военной службы - солдат Кязымов Анар Рустам оглу.
Р.Керимов
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