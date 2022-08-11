Walt Disney привлекла 14,4 млн подписчиков в стриминговый сервис в III финквартале, лучше прогноза

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, привлекла в стриминговый сервис Disney+ больше, чем ожидалось, подписчиков в третьем финансовом квартале.

Как сообщается в пресс-релизе компании, количество подписчиков Disney+ за квартал, завершившийся 2 июля, увеличилось на 14,4 млн и составило 152,1 млн человек. Общее число стриминговых клиентов (включая сервисы ESPN+ и Hulu) достигло 221 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали роста первого показателя на 10 млн (до 147,7 млн) и оценивали второй показатель на уровне 217,8 млн.

Таким образом, Disney обогнала основного конкурента Netflix, который завершил июнь с 210,67 млн подписчиков, отмечает MarketWatch.

В годовом выражении рост числа подписчиков Disney+ составил 31%. Среднемесячная выручка Disney+ в расчете на пользователя в США и Канаде сократилась до $6,27 по сравнению с $6,62 годом ранее, за рубежом - поднялась до $6,31 с $5,52.

Чистая прибыль Walt Disney в прошедшем квартале увеличилась до $1,409 млрд, или 77 центов на акцию, по сравнению с $923 млн, или 50 центов на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,09 с $0,80 на акцию.

Выручка достигла $21,504 млрд против $17,022 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль в $0,97 на акцию при выручке в $20,99 млрд.

Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку в минувшем финквартале на 11% - до $14,11 млрд. Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, взлетела на 70% и достигла $7,394 млрд.

Котировки акций Disney на дополнительных торгах в среду подскочили на 6,9% после публикации отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость медиакомпании упала на 27,4% (до $197 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 потерял 11,7%.