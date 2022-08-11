В Баку произошло извержение грязевого вулкана

Извержение грязевого вулкана Локбатан произошло в четверг утром на территории Гарадагского района Баку , сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.

"Извержение произошло в 09:36 и длилось 5 минут 12 секунд", - уточнили в ведомстве.

В Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана уточнили, что в радиусе извержения грязевого вулкана нет населенных пунктов. "В настоящее время специалисты министерства изучают извержение и его последствия, проводится соответствующий мониторинг", - сообщили в ведомстве.

С 1829 было зафиксировано 27 извержений вулкана Локбатан, последний такой случай имел место в 2018 году.

Э.Шафиев