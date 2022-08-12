В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 520 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 804,165 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 488 случаях заражения.
За минувшие сутки не зафиксировано новых случаев летального исхода от новой коронавирусной инфекции (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 768 человек.
От COVID-19 вылечились 791,203 тыс. (+518 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 194 человека.
За сутки медики провели 3 446 тестов на коронавирус против 4 076 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 88,294 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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